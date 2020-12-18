***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2020 17:05
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893869
BIST
17:201.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:207,6533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:209,3813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0765
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3690
17:20464,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,97
|Açılış
|: 464,55
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:20
|AKCNS
|16,85
|104.479.675
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|58.699.111
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.091.065
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|88.503.225
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|25.880.485
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|540.877.105
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.329.805
|% -9,98
|
|THYAO
|13,01
|2.133.918.086
|% 0,00
|
|PGSUS
|73,70
|1.374.062.515
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,19
|1.204.978.795
|% 2,34
|
|TCELL
|16,20
|1.116.658.238
|% 2,47
|
|GARAN
|9,85
|1.071.765.979
|% 0,82
|
|TSKB
|1,81
|1.023.737.522
|% 7,74
|
|EKGYO
|2,19
|1.204.978.795
|% 2,34
|
|ISGYO
|2,46
|667.228.628
|% 7,42
|
|ODAS
|3,97
|697.855.963
|% 1,02
|
|GSDHO
|2,44
|404.228.186
|% 3,83
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6477
|7,6533
|% -0,64
|
|Euro
|9,3700
|9,3813
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,3223
|10,3741
|% -0,87
|
|Frank
|8,6181
|8,6701
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0349
|2,0451
|% -0,60
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|2,89
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|-38,00
|
|Tam
|3.061
|3.138
|-40,00
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-19,35
|
|Çeyrek
|742
|759
|-9,68
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,69
|51,69
|0,19
|
Seans Raporu
17:20
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17:30ISGYO
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17:28KONYA
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17:24NUHCM
Yüzde 6.22 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 207 adet işlem