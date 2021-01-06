***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2021 12:43
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897350
BIST
16:151.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:157,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:159,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0231
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:15457,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,09
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:13
|UTPYA
|44,46
|9.661.464
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.651.028
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|516.975.285
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.100.548
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.360.480
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|49,98
|40.094.808
|% -9,13
|
|GUBRF
|63,80
|1.201.839.612
|% -8,53
|
|GARAN
|10,35
|1.780.778.572
|% 2,48
|
|ASELS
|18,71
|1.240.385.773
|% 1,96
|
|GUBRF
|63,80
|1.201.839.612
|% -8,53
|
|PETKM
|5,19
|1.118.215.519
|% -1,70
|
|TCELL
|16,94
|1.089.434.030
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,56
|598.720.451
|% 3,31
|
|DOHOL
|3,28
|980.301.426
|% 6,49
|
|EKGYO
|2,36
|728.733.955
|% -0,84
|
|PETKM
|5,19
|1.118.215.519
|% -1,70
|
|YKBNK
|3,11
|631.721.983
|% 1,97
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3354
|7,3394
|% -0,64
|
|Euro
|9,0566
|9,0629
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9624
|10,0124
|% -0,75
|
|Frank
|8,3328
|8,3830
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9504
|1,9602
|% -0,68
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-8,49
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-42,00
|
|Tam
|3.009
|3.086
|-57,43
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-27,78
|
|Çeyrek
|729
|746
|-13,89
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|53,56
|53,56
|-0,04
|