***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:00
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955256
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
0
En Düşük
0
18:058,5448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5468
En Düşük
8,5140
18:0510,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0279
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1348
En Düşük
10,0744
18:05494,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 494,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5403
|8,5435
|% 0,28
|
|Euro
|10,1046
|10,1118
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8584
|11,9178
|% 0,23
|
|Frank
|9,3768
|9,4333
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2714
|2,2828
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,62
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,79
|71,79
|0,50
|