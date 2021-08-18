***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 11:33
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958926
BIST
12:481.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
12:488,4853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0537
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
8,4980
En Düşük
8,4027
12:489,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0701
|Açılış
|: 6,4687
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4179
|
9,9789
En Düşük
9,8620
12:48487,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,94
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:46
|AGYO
|3,74
|49.662.731
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.504.298
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.468.661
|% 9,86
|
|VAKKO
|11,52
|125.669.763
|% 8,68
|
|ARSAN
|4,56
|28.268.704
|% 8,57
|
|VKING
|6,97
|37.551.398
|% -7,44
|
|KUTPO
|55,25
|35.760.581
|% -7,22
|
|PRZMA
|4,14
|8.906.733
|% -7,17
|
|IDGYO
|2,65
|7.605.931
|% -5,36
|
|EUHOL
|3,43
|20.577.346
|% -4,99
|
|GARAN
|9,47
|472.892.832
|% 0,11
|
|THYAO
|12,33
|395.777.572
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,60
|388.720.455
|% 0,00
|
|TUPRS
|103,40
|342.842.320
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,11
|340.774.990
|% -0,98
|
|YKBNK
|2,60
|388.720.455
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|93.281.640
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|472.892.832
|% 0,11
|
|VAKBN
|3,61
|176.209.733
|% 1,40
|
|HALKB
|4,91
|230.329.067
|% 2,29
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4780
|8,4816
|% 0,59
|
|Euro
|9,9353
|9,9426
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,6220
|11,6803
|% 0,64
|
|Frank
|9,2430
|9,2987
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2524
|2,2637
|% 0,51
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|2,16
|
|Altın Gr.
|487
|487
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.284
|12,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|16,73
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|8,09
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,73
|69,73
|0,70
|