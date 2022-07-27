Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

27.07.2022 15:37
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [IDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048170


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:352.548
Değişim :  0,42% |  10,62
Açılış :  2.551  
Önceki Kapanış :  2.537  
En Yüksek
2.553 En Düşük
2.532
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMENT 34,10 1.362.515 % 10,00  
YEOTK 93,05 137.023.315 % 9,99  
EMNIS 36,32 1.509.373 % 9,99  
IMASM 71,65 20.912.332 % 9,98  
LIDFA 10,92 62.884.260 % 9,97  
daha fazla
15:33 Alış Satış %  
Dolar 17,9247 17,9317 % 0,41  
Euro 18,2073 18,2240 % 0,74  
Sterlin 21,5431 21,6512 % 0,59  
Frank 18,5522 18,6640 % 0,47  
Riyal 4,7565 4,7804 % 0,40  
daha fazla
15:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 2,00  
Altın Gr. 992 992 6,32  
Cumhuriyet 6.645 6.746 20,00  
Tam 6.679 6.735 22,00  
Yarım 3.255 3.293 11,00  
Çeyrek 1.632 1.646 6,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,08  
Gümüş Gr. 10,83 10,85 0,15  
B. Petrol 100 100 0,77  
Seans Raporu 15:33
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru