***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 10:55
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065429
BIST
12:193.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 36,77
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.302
En Düşük
3.265
12:1918,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:1917,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0568
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:19971,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,33
|Açılış
|: 971,33
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:17
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|133.815.875
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|95.831.658
|% 9,95
|
|KONTR
|57,10
|273.371.155
|% 8,04
|
|GRNYO
|4,99
|8.187.966
|% 8,01
|
|ULUFA
|5,76
|870.100
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|7.415.136
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.309.405
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,94
|587.457.809
|% -7,29
|
|SKBNK
|2,12
|779.886.555
|% -7,02
|
|TSKB
|2,51
|1.796.498.178
|% -4,20
|
|THYAO
|71,15
|1.793.482.713
|% 2,52
|
|SASA
|67,80
|1.737.064.825
|% 2,19
|
|YKBNK
|7,24
|1.391.000.796
|% 4,47
|
|GARAN
|19,47
|1.141.139.665
|% 1,04
|
|TSKB
|2,51
|1.796.498.178
|% -4,20
|
|SKBNK
|2,12
|779.886.555
|% -7,02
|
|EKGYO
|4,01
|819.872.832
|% 2,04
|
|YKBNK
|7,24
|1.391.000.796
|% 4,47
|
|ZOREN
|3,94
|587.457.809
|% -7,29
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4703
|18,4805
|% 0,03
|
|Euro
|17,7836
|17,8007
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,8742
|19,9739
|% 1,07
|
|Frank
|18,6096
|18,7217
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8984
|4,9230
|% 0,11
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,54
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,75
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.605
|6.687
|8,00
|
|Yarım
|3.214
|3.269
|1,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,62
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,16
|
|B. Petrol
|84,23
|84,23
|1,37
|