***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:57
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084210
BIST
10:574.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -14,77
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.930
10:5718,6359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:5719,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:571.077,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.077,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:57
|GLCVY
|31,68
|50.420.015
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|266.692.776
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|76.155.634
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|VAKKO
|62,15
|75.729.219
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|89.693.805
|% -9,98
|
|KONTR
|140,30
|201.810.416
|% -9,95
|
|YESIL
|4,44
|7.100.714
|% -9,94
|
|PRDGS
|12,75
|34.538.358
|% -9,89
|
|THYAO
|130,20
|2.717.870.677
|% 1,48
|
|KRDMD
|15,19
|1.577.905.543
|% 2,91
|
|EREGL
|41,00
|1.219.293.500
|% -1,01
|
|KOZAL
|394,50
|889.201.779
|% 0,64
|
|TUPRS
|482,40
|825.369.964
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,21
|773.901.293
|% 0,98
|
|KRDMD
|15,19
|1.577.905.543
|% 2,91
|
|ADESE
|1,76
|131.409.124
|% 4,14
|
|SKBNK
|2,68
|168.242.928
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,38
|465.662.708
|% -0,57
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6339
|18,6359
|% 0,01
|
|Euro
|19,6459
|19,6540
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8443
|22,9588
|% 0,11
|
|Frank
|19,8214
|19,9408
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,02
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,25
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.207
|7.268
|-6,00
|
|Yarım
|3.495
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|0,51
|
Seans Raporu
10:57
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11:12SNICA
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