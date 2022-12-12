***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2022 10:01
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086539
BIST
15:465.171
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 166,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:4618,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:4619,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0525
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
15:461.073,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,99
|Açılış
|: 1.073,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:46
|POLTK
|1.272,70
|27.515.837
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|76.212.432
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.641.972
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.113.792
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.620.898
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,00
|120.026.693
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,00
|60.941.779
|% -5,51
|
|IDGYO
|4,80
|18.949.012
|% -4,95
|
|MRGYO
|4,93
|71.587.239
|% -4,46
|
|THYAO
|142,70
|8.138.811.772
|% 1,21
|
|SAHOL
|40,94
|7.240.472.793
|% 2,09
|
|ASELS
|57,05
|5.457.654.347
|% 6,64
|
|YKBNK
|11,64
|4.104.318.962
|% 2,56
|
|EREGL
|41,40
|4.004.453.406
|% 2,22
|
|EKGYO
|7,76
|3.723.842.659
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,81
|1.017.783.898
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,64
|4.104.318.962
|% 2,56
|
|ISCTR
|11,19
|3.334.522.491
|% 5,87
|
|TSKB
|4,21
|1.227.787.132
|% 6,31
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6430
|18,6465
|% 0,03
|
|Euro
|19,6776
|19,6876
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,8319
|22,9464
|% 0,23
|
|Frank
|19,9194
|20,0394
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% -0,03
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-4,77
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|7.206
|7.314
|-17,00
|
|Tam
|7.243
|7.291
|26,00
|
|Yarım
|3.508
|3.564
|12,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.782
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
15:46
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