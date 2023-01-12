***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:36
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101103
BIST
13:504.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 12,82
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:5018,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:5020,2266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0364
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:501.137,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.137,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:50
|SDTTR
|62,30
|11.872.947
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.404.556
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,12
|334.805.758
|% 8,35
|
|DOGUB
|12,03
|37.807.891
|% 6,93
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|POLTK
|1.570,20
|60.053.784
|% -9,63
|
|NIBAS
|14,20
|26.477.320
|% -9,55
|
|EPLAS
|31,60
|6.863.253
|% -9,51
|
|RHEAG
|3,25
|1.374.294
|% -8,96
|
|THYAO
|128,60
|7.558.854.420
|% 2,63
|
|KRDMD
|17,68
|4.883.422.143
|% 2,85
|
|ASELS
|53,50
|3.529.513.073
|% 1,33
|
|EREGL
|37,26
|3.215.696.622
|% 1,14
|
|KOZAL
|517,00
|2.742.467.956
|% -0,35
|
|EKGYO
|8,03
|2.339.752.601
|% -0,62
|
|KRDMD
|17,68
|4.883.422.143
|% 2,85
|
|YKBNK
|8,53
|1.972.720.062
|% -0,70
|
|AKBNK
|15,87
|1.928.264.980
|% -1,43
|
|PETKM
|16,42
|2.004.414.728
|% -1,50
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7810
|18,7834
|% 0,05
|
|Euro
|20,2180
|20,2266
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8080
|22,9224
|% 0,33
|
|Frank
|20,0800
|20,2010
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,05
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,80
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,82
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.730
|-3,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,73
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|1,00
|