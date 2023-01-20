***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 10:00
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103342
BIST
11:585.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 69,87
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.507
En Düşük
5.436
11:5818,8061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:5820,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0556
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:581.166,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.166,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:58
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.510.648
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|3.038.357
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|18.820.069
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.958.956
|% 9,89
|
|SANEL
|18,90
|5.204.429
|% -4,98
|
|ZOREN
|5,88
|410.876.804
|% -4,39
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|PRDGS
|8,90
|46.145.646
|% -4,20
|
|PCILT
|35,50
|40.018.929
|% -4,05
|
|THYAO
|154,20
|3.686.024.138
|% -0,26
|
|EREGL
|41,14
|3.465.288.192
|% 1,93
|
|AKBNK
|18,42
|2.357.757.675
|% 4,72
|
|YKBNK
|10,09
|2.006.388.609
|% 4,02
|
|TCELL
|39,90
|1.851.016.653
|% 6,91
|
|YKBNK
|10,09
|2.006.388.609
|% 4,02
|
|EKGYO
|8,65
|1.560.416.765
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,98
|467.986.366
|% 4,56
|
|AKBNK
|18,42
|2.357.757.675
|% 4,72
|
|ISCTR
|12,19
|1.269.416.713
|% 4,91
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8013
|18,8061
|% 0,09
|
|Euro
|20,3896
|20,4001
|% 0,27
|
|Sterlin
|23,1602
|23,2764
|% -0,21
|
|Frank
|20,3776
|20,5004
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9909
|5,0159
|% 0,07
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,50
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.913
|7.969
|-19,00
|
|Yarım
|3.856
|3.900
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.950
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,06
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,56
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13OZSUB
Yüzde 5.73 oranında artışla 19.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 677 adet işlem
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12:12TURSG
Yüzde 6.17 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 089, 896 adet işlem
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12:11TURSG
Yüzde 6.43 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 075, 527 adet işlem
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12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 55 artarak (% 1.45 ) 6, 038
-
12:10
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, SKBNK