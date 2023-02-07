***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:43
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110317
BIST
10:324.760
En Yüksek
|Değişim
|: -3,44%
|| -169,76
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
10:3218,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:3220,2152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:321.135,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.135,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:32
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|12.856.494
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|73.709.569
|% 9,96
|
|VKING
|36,40
|1.307.998
|% -9,99
|
|TURSG
|8,67
|18.688.059
|% -9,31
|
|SDTTR
|82,95
|22.172.153
|% -8,75
|
|GUBRF
|178,20
|89.661.992
|% -8,52
|
|CANTE
|66,65
|19.657.034
|% -7,43
|
|KRDMD
|18,20
|702.748.993
|% 3,06
|
|THYAO
|135,80
|537.542.933
|% -2,93
|
|EREGL
|39,68
|426.818.107
|% -0,95
|
|OYAKC
|24,66
|364.550.247
|% 8,83
|
|TUPRS
|559,50
|293.233.837
|% -3,35
|
|KRDMD
|18,20
|702.748.993
|% 3,06
|
|BSOKE
|6,21
|111.428.431
|% -2,66
|
|BUCIM
|5,97
|88.175.113
|% 6,99
|
|OYAKC
|24,66
|364.550.247
|% 8,83
|
|EKGYO
|7,12
|98.297.918
|% -2,06
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8245
|18,8293
|% 0,02
|
|Euro
|20,2080
|20,2152
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5803
|22,6936
|% 0,07
|
|Frank
|20,2391
|20,3610
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,15
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,77
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.739
|7.801
|13,00
|
|Yarım
|3.781
|3.817
|6,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.909
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|0,11
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|1,12
|