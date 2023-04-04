***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2023 11:42
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131427
BIST
13:154.899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 59,56
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1519,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0455
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1521,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1093
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:151.225,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.225,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
|
|MAKIM
|18,96
|19.332.668
|% 4,00
|
|KCAER
|17,83
|84.358.550
|% 3,30
|
|SUWEN
|57,55
|23.150.843
|% 2,77
|
|MNDTR
|15,55
|11.728.665
|% 2,57
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|SDTTR
|121,00
|721.956.698
|% -5,62
|
|GOKNR
|17,77
|217.856.828
|% -5,07
|
|BVSAN
|61,30
|257.141.265
|% -2,93
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,94
|1.280.051.418
|% -2,68
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|SDTTR
|121,00
|721.956.698
|% -5,62
|
|BVSAN
|61,30
|257.141.265
|% -2,93
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|ASTOR
|47,94
|1.280.051.418
|% -2,68
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|GOKNR
|17,77
|217.856.828
|% -5,07
|
|EUREN
|10,40
|65.496.682
|% -0,38
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2239
|19,2286
|% 0,24
|
|Euro
|21,0301
|21,0416
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9523
|24,0724
|% 0,80
|
|Frank
|20,9857
|21,1122
|% 0,19
|
|Riyal
|5,1118
|5,1374
|% 0,19
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-2,95
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|1,18
|
|Cumhuriyet
|8.321
|8.447
|67,00
|
|Tam
|8.341
|8.426
|25,00
|
|Yarım
|4.089
|4.123
|12,00
|
|Çeyrek
|2.045
|2.061
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|0,09
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,54
|