***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2023 10:55
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174473
BIST
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14:456.758
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 70,66
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.808
14:4526,9452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0229
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
14:4529,9448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0164
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8358
14:451.704,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.704,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ASTOR
|106,70
|1.829.466.969
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|665.271.791
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|14.091.417
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|17.427.645
|% 10,00
|
|SDTTR
|198,40
|547.721.392
|% 9,98
|
|BURCE
|191,40
|329.438.589
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|7.696.662
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|1.748.219
|% -9,95
|
|EUKYO
|8,20
|1.870.140
|% -9,89
|
|VANGD
|11,60
|4.998.780
|% -9,45
|
|THYAO
|225,50
|6.211.574.570
|% 0,85
|
|TUPRS
|93,30
|3.892.487.344
|% 2,08
|
|SASA
|62,10
|3.163.373.637
|% 1,97
|
|CANTE
|19,54
|2.860.593.056
|% -5,60
|
|ASELS
|71,95
|2.641.620.474
|% -0,35
|
|ZOREN
|4,31
|1.451.759.538
|% 8,02
|
|EKGYO
|8,30
|1.594.429.689
|% 0,24
|
|ODAS
|10,76
|1.864.794.759
|% 3,96
|
|SKBNK
|2,98
|459.379.440
|% -0,67
|
|AKFGY
|5,21
|781.904.030
|% 0,58
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9486
|26,9541
|% -0,05
|
|Euro
|29,9164
|29,9335
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,5519
|34,7252
|% -0,02
|
|Frank
|31,0676
|31,2547
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1640
|7,2000
|% -0,06
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|4,63
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|3,30
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.515
|-65,00
|
|Tam
|11.081
|11.189
|-120,00
|
|Yarım
|5.541
|5.620
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.810
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,37
|0,01
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|0,31
|
Seans Raporu
14:43
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14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 55 artarak (% 0.71 ) 7, 318
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14:58XU100
Endeks 6, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 80, 053.00 milyon TL de
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14:58BRSAN
Yüzde 4.99 oranında artışla 282.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 357, 088 adet işlem
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14:57ASUZU
Yüzde 4.37 oranında artışla 229.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 530 adet işlem
-
14:56TRCAS
Yüzde 4.73 oranında artışla 16.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 148, 309 adet işlem