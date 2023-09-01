***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2023 11:27
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IDGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190744
BIST
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11:377.966
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 47,98
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3726,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0364
|Açılış
|: 26,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7263
En Düşük
26,6058
11:3728,9780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0112
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:371.669,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.669,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:35
|IZENR
|59,40
|3.545.313.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|69.966.426
|% 9,98
|
|KTLEV
|46,14
|1.017.892.531
|% -8,18
|
|ELITE
|34,86
|68.354.497
|% -6,44
|
|AZTEK
|62,10
|162.842.818
|% -6,41
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|110,10
|1.301.975.557
|% -5,17
|
|IZENR
|59,40
|3.545.313.423
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,80
|2.927.224.430
|% 1,91
|
|ASTOR
|140,80
|2.740.532.337
|% -2,22
|
|ALFAS
|157,90
|2.718.815.174
|% 9,27
|
|ISCTR
|21,64
|2.346.425.060
|% 2,75
|
|EKGYO
|8,83
|1.484.112.238
|% 2,79
|
|ISCTR
|21,64
|2.346.425.060
|% 2,75
|
|IHLAS
|1,12
|84.116.604
|% 2,75
|
|KOZAL
|27,72
|1.789.939.090
|% -2,60
|
|IZENR
|59,40
|3.545.313.423
|% 10,00
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7144
|26,7195
|% 0,11
|
|Euro
|28,9790
|28,9892
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,7640
|33,9334
|% 0,20
|
|Frank
|30,1536
|30,3352
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1052
|7,1408
|% 0,22
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.070
|-24,00
|
|Yarım
|5.488
|5.556
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.778
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,12
|0,15
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,17
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
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11:50BRSAN
Yüzde 8.59 oranında artışla 825.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 301, 702 adet işlem
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11:48MIATK
Yüzde 9.01 oranında artışla 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 228 adet işlem
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11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, FROTO, ISCTR
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11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 15 artarak (% 0.51 ) 6, 977
-
11:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, ISGSY, TATEN, CRFSA, ULAS, IZENR, BYDNR, OFSYM, TETMT, KZGYO