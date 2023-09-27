***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2023 15:13
***IDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197630
BIST
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15:568.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -60,06
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
15:5627,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0663
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
15:5628,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0310
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
15:561.661,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,16
|Açılış
|: 1.661,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.659,15
BIST En Aktif Hisseler15:56
|REEDR
|14,96
|913.474.782
|% 10,00
|
|VERUS
|196,90
|74.350.583
|% 10,00
|
|IEYHO
|5,17
|299.085.694
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|23.042.963
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.136.471.937
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|899.615.190
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|88.217.346
|% -9,99
|
|CMENT
|196,00
|1.798.616
|% -6,84
|
|KLKIM
|32,72
|451.876.463
|% -6,51
|
|BURVA
|64,40
|68.842.570
|% -6,19
|
|THYAO
|228,80
|7.727.800.374
|% 0,57
|
|TUPRS
|163,00
|6.472.843.012
|% -3,95
|
|SASA
|48,52
|3.584.001.731
|% -3,83
|
|CIMSA
|310,70
|3.541.255.131
|% 2,14
|
|ISCTR
|24,88
|3.490.224.710
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,24
|1.636.116.226
|% -3,14
|
|EKGYO
|7,99
|2.167.963.249
|% -0,37
|
|KATMR
|2,44
|550.420.439
|% 6,09
|
|SKBNK
|6,58
|1.282.962.969
|% 1,23
|
|ADESE
|2,42
|473.433.849
|% -0,82
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3037
|27,3099
|% 0,24
|
|Euro
|28,8200
|28,8336
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,0627
|33,2285
|% 0,24
|
|Frank
|29,6337
|29,8122
|% 0,11
|
|Riyal
|7,2585
|7,2949
|% 0,34
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-8,76
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|11.286
|11.457
|-52,00
|
|Tam
|11.058
|11.128
|-30,00
|
|Yarım
|5.546
|5.587
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.793
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,03
|0,02
|
|B. Petrol
|93,64
|93,64
|1,21
|
Seans Raporu
15:56
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16:11ULKER
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