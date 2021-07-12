***IDGYO* *DENGE* *PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.07.2021 09:03
***IDGYO******DENGE******PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DENGE, IDGYO, PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950118
BIST
10:211.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.379
10:218,6516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6373
10:2110,2762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0164
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2520
10:21501,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,01
|Açılış
|: 501,54
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler10:21
|VBTYZ
|13,72
|31.689.935
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|11.743.526
|% 9,73
|
|INTEM
|38,82
|949.673
|% 5,60
|
|MAALT
|195,00
|6.263.411
|% 5,12
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|EUKYO
|7,82
|718.928
|% -5,21
|
|IDEAS
|52,25
|894.071
|% -4,91
|
|SAMAT
|3,98
|1.678.119
|% -4,10
|
|TACTR
|29,02
|63.844
|% -3,91
|
|THYAO
|13,61
|118.197.086
|% 0,29
|
|EREGL
|18,31
|113.080.266
|% 1,44
|
|PETKM
|5,48
|77.642.486
|% 0,74
|
|GARAN
|8,57
|69.765.163
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,28
|65.363.023
|% 0,83
|
|MRGYO
|1,07
|18.958.924
|% 0,94
|
|PETKM
|5,48
|77.642.486
|% 0,74
|
|PEKGY
|1,09
|12.372.837
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,28
|65.363.023
|% 0,83
|
|THYAO
|13,61
|118.197.086
|% 0,29
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6496
|8,6516
|% -0,08
|
|Euro
|10,2613
|10,2762
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9890
|12,0491
|% -0,09
|
|Frank
|9,4284
|9,4852
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3012
|2,3127
|% -0,01
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-5,59
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,34
|