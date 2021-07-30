***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.07.2021 11:48
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.07.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin kararlarına uygun olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 30.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952963
BIST
14:381.383
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|DOBUR
|14,08
|2.967.597
|% 10,00
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|KTSKR
|22,02
|45.413.947
|% 9,99
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|VKING
|6,50
|20.708.883
|% 9,98
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|SELVA
|8,17
|14.833.827
|% 9,96
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|TSGYO
|2,79
|29.773.710
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.653.501
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|23.183.497
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,75
|125.074.020
|% -8,78
|
|MEGAP
|6,75
|125.074.020
|% -8,78
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|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
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|GARAN
|8,39
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|% 0,60
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|YKBNK
|2,35
|473.196.885
|% 1,73
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|KRDMD
|7,83
|459.259.235
|% 0,77
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|EREGL
|20,04
|370.178.582
|% 0,20
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|ASELS
|15,43
|333.376.630
|% 1,11
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|YKBNK
|2,35
|473.196.885
|% 1,73
|
|GARAN
|8,39
|864.240.857
|% 0,60
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|KARSN
|4,34
|306.889.811
|% 3,33
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|KRDMD
|7,83
|459.259.235
|% 0,77
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|ODAS
|1,79
|75.921.855
|% -2,72
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|14:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4127
|8,4173
|% -0,45
|
|Euro
|10,0076
|10,0132
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,7061
|11,7648
|% -0,58
|
|Frank
|9,2458
|9,3015
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2352
|2,2464
|% -0,59
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,20
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|Altın Gr.
|494
|494
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-32,61
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-15,77
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,89
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,05
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|B. Petrol
|74,96
|74,96
|-0,14
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