***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.03.2023 14:03
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.03.2023 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in" ilgili hükümleri uyarınca 2023 yılı için bağımsız denetim firması olarak hizmet alınacak kuruluşun, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124414
BIST
17:595.207
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|Değişim
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|Açılış
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1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
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|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
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|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
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|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
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|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
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|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9710
|18,9772
|% 0,05
|
|Euro
|20,3543
|20,3636
|% 0,03
|
|Sterlin
|23,0023
|23,1177
|% -0,14
|
|Frank
|20,6554
|20,7798
|% -0,29
|
|Riyal
|5,0374
|5,0627
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.925
|-33,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|80,29
|80,29
|-0,48
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