***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 14:03
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir/Aliağa Arsa Değerleme raporu
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Portföyümüzde bulunan İzmir ili, Aliağa ilçesi , Aliağa Köyü , 1147 Ada,4 Nolu Parsel'de yer alan arsaya ait değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091425
BIST
14:105.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 68,83
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.555
En Düşük
5.511
14:1018,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:1020,0097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0097
En Düşük
19,9038
14:101.093,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.093,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TERA
|19,48
|2.982.933
|% 9,99
|
|COSMO
|121,50
|4.566.722
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.869.334
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.107.974
|% 9,91
|
|SAMAT
|19,31
|88.493.724
|% 9,90
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|1.466.706
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|361.067.662
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,69
|65.250.913
|% -7,20
|
|ALFAS
|276,50
|76.847.260
|% -6,27
|
|ASELS
|62,10
|6.433.947.587
|% 5,61
|
|TUPRS
|535,20
|4.010.260.332
|% 5,67
|
|THYAO
|143,10
|3.769.382.571
|% 0,56
|
|PETKM
|20,32
|2.942.125.265
|% 2,32
|
|KOZAL
|572,80
|2.565.320.538
|% 4,15
|
|EKGYO
|8,78
|2.407.872.700
|% 1,86
|
|YKBNK
|11,92
|1.788.491.297
|% -0,67
|
|PETKM
|20,32
|2.942.125.265
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,68
|1.499.369.097
|% 5,33
|
|ISCTR
|12,91
|1.663.015.775
|% -0,08
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7185
|18,7255
|% 0,11
|
|Euro
|20,0018
|20,0097
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,4878
|22,6006
|% -0,08
|
|Frank
|20,2313
|20,3531
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9615
|4,9864
|% 0,03
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,30
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,79
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|0,00
|
|Tam
|7.367
|7.419
|-14,00
|
|Yarım
|3.568
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,01
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|-0,05
|
Seans Raporu
14:10
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14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 02 artarak (% 1.54 ) 6, 006
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14:25
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14:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZEDUR, UZERB
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14:25XU100
Endeks 5, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 63, 718.00 milyon TL de
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14:25EDIP
Yüzde 7.19 oranında artışla 12.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 637, 614 adet işlem