***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 14:04
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İdealist Cadde Projesinde bulunan 9 adet bağımsız bölüme ait Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Portföyümüzde bulunan İstanbul ili, Şile ilçesi, , Çavuş Mah., 91 Ada ,205 Parsel'de yer alan 9 adet bağımsız bölüme ait değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091426
BIST
15:265.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 80,48
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.511
15:2618,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:2620,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:261.095,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.095,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TERA
|19,48
|3.169.123
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.049.820
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.500.084
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.890.613
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|421.766.742
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|69.618.337
|% -9,98
|
|BRKVY
|37,12
|340.728.820
|% -5,74
|
|ASELS
|62,15
|7.400.034.104
|% 5,70
|
|TUPRS
|534,20
|4.290.774.584
|% 5,47
|
|THYAO
|144,00
|4.086.092.386
|% 1,19
|
|PETKM
|20,36
|3.293.151.267
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,86
|2.977.866.310
|% 2,78
|
|EKGYO
|8,86
|2.977.866.310
|% 2,78
|
|DOHOL
|10,86
|2.507.934.514
|% 7,10
|
|YKBNK
|11,95
|2.144.976.203
|% -0,42
|
|PETKM
|20,36
|3.293.151.267
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,00
|2.010.398.530
|% 0,62
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7120
|18,7177
|% 0,07
|
|Euro
|19,9938
|20,0022
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,4818
|22,5946
|% -0,11
|
|Frank
|20,2003
|20,3219
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9611
|4,9859
|% 0,02
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|