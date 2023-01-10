***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.01.2023 15:24
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İdealist Cadde/Koru Projesi
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 30.12.2022 tarihli 202200054 sayılı rapor numarası ile tanzim edilen İstanbul ili, Şile ilçesi, Çavuş mahallesi'nde bulunan İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099394
BIST
16:405.128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -43,20
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:4018,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:4020,1415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:401.130,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.130,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:38
|EUHOL
|2,34
|90.990.166
|% 12,50
|
|ULUFA
|7,15
|31.991.610
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|48.473.300
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.134.266
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.209.972
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|528.768.465
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.824.608
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|MEPET
|5,27
|48.887.668
|% -9,91
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|ASELS
|59,60
|5.626.018.374
|% 0,85
|
|THYAO
|136,30
|5.237.325.270
|% -1,52
|
|EREGL
|39,54
|5.195.067.444
|% -0,70
|
|KRDMD
|18,93
|4.085.302.774
|% 0,75
|
|KOZAL
|591,60
|3.424.778.988
|% -0,27
|
|EKGYO
|8,76
|3.366.173.917
|% 0,34
|
|YKBNK
|9,85
|2.671.837.261
|% -2,67
|
|KRDMD
|18,93
|4.085.302.774
|% 0,75
|
|SKBNK
|2,85
|450.179.036
|% 0,35
|
|AKBNK
|17,76
|2.502.858.528
|% -0,28
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7727
|18,7769
|% 0,03
|
|Euro
|20,1264
|20,1374
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6832
|22,7970
|% -0,46
|
|Frank
|20,2185
|20,3403
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% 0,09
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.659
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.721
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,29
|
Seans Raporu
16:38
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16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 45 kaybederek (% -0.86 ) 4, 541
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16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, GSRAY, DIRIT, HKTM, MAKIM, ARMDA, EKIZ, ACSEL, ULUFA, SDTTR
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16:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KATMR, POLTK, GOZDE, MARTI, UMPAS, VKING