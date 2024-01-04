***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİzmir/Aliağa Arsa Değerleme raporuRapor Tarihi04.01.2024AçıklamalarPortföyümüzde bulunan İzmir ili, Aliağa ilçesi , Aliağa Köyü , 1147 Ada,4 Nolu Parsel'de yer alan arsaya ait değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232442BIST