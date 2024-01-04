***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2024 16:00
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İdealist Cadde Projesinde bulunan 9 adet bağımsız bölüme ait Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
04.01.2023
Açıklamalar
Portföyümüzde bulunan İstanbul ili, Şile ilçesi, , Çavuş Mah., 91 Ada ,205 Parsel'de yer alan 9 adet bağımsız bölüme ait değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232446
BIST
'
18:057.548
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 135,80
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.548
18:0529,7663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0031
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6698
18:0532,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1755
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
18:051.956,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.955,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.946,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|88,55
|90.236.878
|% 10,00
|
|ARENA
|33,88
|26.371.540
|% 10,00
|
|BEGYO
|3,41
|248.239.220
|% 10,00
|
|DERHL
|8,47
|66.867.948
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,19
|46.053.046
|% 10,00
|
|BAYRK
|17,73
|59.332.489
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|IHYAY
|2,96
|42.869.917
|% -8,36
|
|KUYAS
|61,00
|339.059.763
|% -5,79
|
|BTCIM
|115,90
|159.078.624
|% -5,31
|
|THYAO
|233,30
|4.752.374.432
|% 1,39
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|TUPRS
|143,70
|3.178.150.716
|% 2,28
|
|GUBRF
|161,60
|3.104.982.733
|% -1,16
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,26
|1.466.959.010
|% 5,52
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|SKBNK
|4,09
|494.153.397
|% 3,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7434
|29,7632
|% -0,02
|
|Euro
|32,6753
|32,7323
|% 0,54
|
|Sterlin
|37,6838
|37,8728
|% 0,25
|
|Frank
|34,8619
|35,0719
|% -0,07
|
|Riyal
|7,9082
|7,9479
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|965,22
|967,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,03
|1.057,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,31
|78,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,02
|2.046,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 32 artarak (% 1.96 ) 8, 125
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17:59XU100
Endeks 7, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 67, 446.00 milyon TL de
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17:58EKGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 213, 358 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 203 adet işlem
-
17:56BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 073, 145 adet işlem