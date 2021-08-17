***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
17.08.2021 16:38
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi değiştirilmiş olup,
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.08.2021 tarihinde
tescil edilmiş, 17.08.2021 tarih ve 10389 sayılı Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son
değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte
yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 16/08/2021 17/08/2021 10389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958643
BIST
17:391.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:398,4359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:399,9060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0626
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:39484,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,18
|Açılış
|: 484,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:39
|SELGD
|6,50
|29.613.024
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.132.169
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|193.787.846
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.604.715
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.178.398
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.256.196
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.037.923
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.312.406
|% -9,92
|
|DARDL
|2,40
|81.928.689
|% -9,43
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,45
|1.747.475.432
|% 0,53
|
|KRDMD
|8,19
|792.745.641
|% -0,61
|
|PETKM
|6,07
|769.873.371
|% 0,83
|
|GENIL
|16,45
|694.191.951
|% 3,65
|
|ARCLK
|33,84
|557.932.931
|% 2,36
|
|GARAN
|9,45
|1.747.475.432
|% 0,53
|
|PETKM
|6,07
|769.873.371
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,54
|310.622.016
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,08
|111.922.000
|% -1,82
|
|HALKB
|4,82
|460.096.627
|% 1,47
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4332
|8,4359
|% -0,21
|
|Euro
|9,8975
|9,9060
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,5663
|11,6243
|% -0,87
|
|Frank
|9,2017
|9,2571
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2427
|2,2539
|% -0,22
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,53
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,79
|69,79
|0,28
|