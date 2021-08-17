***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi değiştirilmiş olup,İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.08.2021 tarihindetescil edilmiş, 17.08.2021 tarih ve 10389 sayılı Türkiye Ticaret SicilGazetesinde ilan edilmiştir.Sondeğişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekteyer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 16/08/2021 17/08/2021 10389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958643BIST