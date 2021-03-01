***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227 7.071.227Transferler-1.008.898 1.008.898Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.202 273.605 257.403 257.403 257.403Dönem Karı (Zararı)273.605 273.605 273.605 273.605Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.202 -16.202 -16.202 -16.202Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630 7.328.630Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630 7.328.630Transferler273.605 -273.605Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.769 7.104.738 7.113.507 7.113.507 7.113.507Dönem Karı (Zararı)7.104.738 7.104.738 7.104.737 7.104.738Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.769 8.769 8.769 8.769Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -21.546 -2.641.055 7.104.738 14.442.137 14.442.137 14.442.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.696.708 -2.108.794Dönem Karı (Zararı)7.104.738 273.605Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.104.738 273.605Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler93.872 -86.537Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.400 2.376Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler97.235 27.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler51.561 27.093Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler45.674Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.076Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-20.796Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22.872Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-14.839 -116.006İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.501.902 -2.289.024Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.543.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler140.357 746.291İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)144.644 746.291İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.287Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.926.381 -2.743.294Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)80.983 -477.193Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler964.086 1.443.208İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)964.086 1.443.208Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)81.039 81.665Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.855 -713.599İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.972İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)883 -713.599Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.708.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.012.256 -626.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-626.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.012.256Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.696.708 -2.101.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.883Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.955YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.964 -2.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.964 -2.254Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.964 -2.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.494.413 4.131.354Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri91.449 9.285.710Kredilerden Nakit Girişleri9.285.710Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri91.449Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.585.862 -5.154.356Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.585.862 -5.154.356YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.841.669 2.020.306NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.841.669 2.020.306DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.100.670 80.364DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ259.001 2.100.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri259.001 2.100.670Finansal Yatırımlar10.543.261 0Ticari Alacaklarİlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar7.248 147.605İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 144.644İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.248 2.961Stoklar14.272.758 10.346.377Peşin Ödenmiş Giderler2.408.207 2.527.133İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 1.600.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.408.207 927.133Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.938 2.999Diğer Dönen Varlıklar2.205.764 1.166.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.205.764 1.166.144ARA TOPLAM29.701.177 16.290.928TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.701.177 16.290.928DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar67.300 31.278Binalar12.935 14.679Mobilya ve Demirbaşlar14.365 16.599Yapılmakta Olan Yatırımlar40.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar909 2.367Diğer Haklar909 2.367Peşin Ödenmiş Giderler15.071 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.071 0Ertelenmiş Vergi Varlığı130.845 116.006TOPLAM DURAN VARLIKLAR214.125 149.651TOPLAM VARLIKLAR29.915.302 16.440.579KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarBanka KredileriUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.167.034 2.779.218İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.779.218Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.779.218İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.167.034Banka Kredileri1.167.034Diğer Finansal Yükümlülükler91.449 0Diğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar2.490.491 1.547.201İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.490.491 1.547.201Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar224.721 143.682Diğer Borçlar5.173 318İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.290 318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar883 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.286.723 1.578.047İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.286.723 1.578.047Kısa Vadeli Karşılıklar45.674 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar45.674 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.240 24.937İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.240 24.937ARA TOPLAM15.365.505 6.073.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.365.505 6.073.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 2.973.678İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.973.678Banka Kredileri0 2.973.678Uzun Vadeli Karşılıklar107.660 64.868Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar107.660 64.868TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.660 3.038.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.473.165 9.111.949ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.442.137 7.328.630Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-21.546 -30.315Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.546 -30.315Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.546 -30.315Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.641.055 -2.914.660Net Dönem Karı veya Zararı7.104.738 273.605TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.442.137 7.328.630TOPLAM KAYNAKLAR29.915.302 16.440.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14.907.921 2.970.297Satışların Maliyeti-5.648.614 -1.250.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.259.307 1.720.297BRÜT KAR (ZARAR)9.259.307 1.720.297Genel Yönetim Giderleri-1.343.670 -605.755Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler106.134 195.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-662.824 -397ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.358.947 1.309.384Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.358.947 1.309.384Finansman Giderleri-269.049 -1.151.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.089.898 157.599Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.840 116.006Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14.840 116.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.104.738 273.605DÖNEM KARI (ZARARI)7.104.738 273.605Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.104.738 273.605Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç zarar 25 0,71000000 0,02700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.769 -16.202Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.769 -16.202Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.769 -16.202TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.113.507 257.403Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.113.507 257.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914044BIST