***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 10.06.2020Genel Kurul Tarihi 09.07.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar/İSTANBULGündem Maddeleri1 - 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağının imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi2 - 2- 2019 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 3- 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - 4- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oylanması,5 - 5- 2019 yılı hesap Dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara ve Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımızda Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 273.605,00 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 241.554,35 TL faaliyet karı vardır ) mevcut borç durumu ve devam eden yatırımların finansmanı göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı' nın ortakların onayına sunulması,6 - 6- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,7 - 7- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan Üte'nin ayrılması ve yerine Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU' nun Genel Kurul'un onayına sunulması )8 - 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda (Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ) yetki verilmediği, bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,9 - 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş olan şirketin ücret politikasının müzakere edilmesi, - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Karar Bağımsız Denetim A.Ş.'' nin seçiminin müzakeresi ve onaya sunulması,11 - 11- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yürüten Uğur ÖZDEMİR' in istifasının kabulü ve yerine Didar Sevdil YILDIRIM' ın atamasının müzakeresi ve onaya sunulması,12 - 12- 2020 Yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin SMART KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ‘'Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile ‘'REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulmasına,13 - 13- Şirketimizin mevcut durumda ortağı olan İmdat EKŞİ' nin sahip olduğu payların, Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ ve Mehmet Akif EKŞİ tarafından eşit tutarlarda devralınması ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi14 - 14- 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılmış olan işlemler hakkında bilgi verilmesi,15 - 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - 16- Emlak Konut GYO A.Ş. firması tarafından ihalesi yapılan ve ihalesi de İdealist GYO A.Ş.' nin ortak olduğu İdealist İnş. Tic. Ltd. Şti. & İdealist GYO A.Ş. İş Ortaklığı firmasına kalan Şile Çavuş Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı işi için Genel Kurula bilgi verilmesi17 - 17- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,18 - 18- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul' da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması19 - 19- Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Güncel 19.04.2017.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850502BIST