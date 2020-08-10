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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2020 13:58
GÜNCEL HABERLER


ıkarmış olduğu bir durumdan dolayı ekspertiz değerinin altında gerçekleşmiş olup bu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 16 : Emlak Konut GYO A.Ş firması ile İdealist İnş. Tic. Ltd. Şti. & İdealist GYO A.Ş İş Ortaklığı firması Şile Çavuş Arsa Satış karşılığı Gelir Paylaşım işini 17.08.2017 tarihinde imzalamış ve yer teslimi 21.08.2017 tarihinde yapılmıştır. Satış Toplam Geliri 68.500.000,00 TL, Şirket Payı Toplam Geliri 15.070.000,00 TL olarak belirlenmiştir. İdealist GYO A.Ş.'nin bu projede payı % 49 olarak belirlenmiş olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi
MADDE 17 : 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurulunuzun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasının KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak süresinde yapılmış olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 18 : Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 19 :Dilekler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.
Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi
İbrahim EKŞİ Dursun EKŞİ
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı
Eyüp Ekşi Mehmet Akif Ekşi


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
İdealist GYO A.Ş.Şirketimizin Genel Kurul sonuçları 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867208


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BURCE 23,76 16.118.708 % 10,00  
FADE 3,19 259.749 % 10,00  
IZTAR 4,40 569.127 % 10,00  
POLTK 169,40 776.859 % 10,00  
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Sterlin 9,5149 9,5626 % 0,30  
Frank 7,9432 7,9910 % -0,19  
Riyal 1,9449 1,9546 % 0,34  
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Altın Gr. 478 478 0,93  
Cumhuriyet 3.195 3.244 -40,00  
Tam 3.178 3.262 -37,26  
Yarım 1.536 1.578 -18,02  
Çeyrek 771 789 -9,01  
Gümüş.Ons 28,46 28,49 0,17  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,01  
B. Petrol 44,76 44,76 0,36  
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