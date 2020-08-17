***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 18:33
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ümraniye Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı bulunduğu Ümraniye Vergi Dairesi'ne verilen 2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ilişikte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869515
BIST
18:051.086
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
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|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
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|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
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|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
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|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
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|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
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|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
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|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
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|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
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|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
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|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
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|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
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|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3832
|7,3913
|% 0,46
|
|Euro
|8,7573
|8,7813
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6564
|9,7048
|% 0,61
|
|Frank
|8,1233
|8,1723
|% 0,77
|
|Riyal
|1,9645
|1,9744
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.984
|1.985
|39,96
|
|Altın Gr.
|471
|471
|10,98
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|1,03
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|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,26
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|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,50
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