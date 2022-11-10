***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.11.2022 16:19
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10/11/2022 tarih ve E-18454353-100.06-12428 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079216
BIST
16:544.473
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 112,41
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.480
En Düşük
4.364
16:5418,5425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0453
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5305
16:5418,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1491
|Açılış
|: 18,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8601
En Düşük
18,4641
16:541.033,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.033,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.036,87
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KONKA
|46,64
|325.178.200
|% 10,00
|
|ERCB
|114,40
|75.485.503
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|GZNMI
|46,68
|127.454.387
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,70
|14.998.654
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,30
|205.942.965
|% -9,89
|
|ARASE
|178,10
|262.714.955
|% -9,13
|
|KZBGY
|18,65
|128.737.541
|% -8,58
|
|BANVT
|79,45
|35.136.370
|% -8,26
|
|THYAO
|112,90
|6.654.219.666
|% 1,53
|
|EREGL
|36,48
|5.690.812.835
|% 5,07
|
|EKGYO
|5,35
|3.615.354.727
|% 5,73
|
|TCELL
|32,78
|3.364.383.161
|% 1,99
|
|ASELS
|37,92
|3.102.644.868
|% 0,48
|
|EKGYO
|5,35
|3.615.354.727
|% 5,73
|
|ODAS
|9,84
|2.626.914.613
|% 0,51
|
|ISCTR
|9,37
|2.043.299.312
|% 3,42
|
|YKBNK
|9,70
|2.092.591.858
|% 4,64
|
|PETKM
|14,42
|2.857.197.611
|% 1,98
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5314
|18,5425
|% -0,24
|
|Euro
|18,7571
|18,7751
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,4922
|21,6000
|% 2,26
|
|Frank
|18,9259
|19,0399
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9200
|4,9447
|% -0,10
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|30,71
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|15,20
|
|Cumhuriyet
|6.845
|6.948
|52,00
|
|Tam
|6.876
|6.943
|83,00
|
|Yarım
|3.351
|3.394
|40,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.697
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,93
|0,38
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|1,07
|
Seans Raporu
16:54
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