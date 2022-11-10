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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

10.11.2022 16:19
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

   Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10/11/2022 tarih ve  E-18454353-100.06-12428  sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına  istinaden açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası  Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında,  kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.       





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079216


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Cumhuriyet 6.845 6.948 52,00  
Tam 6.876 6.943 83,00  
Yarım 3.351 3.394 40,00  
Çeyrek 1.680 1.697 21,00  
Gümüş.Ons 21,66 21,69 0,65  
Gümüş Gr. 12,92 12,93 0,38  
B. Petrol 93,72 93,72 1,07  
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