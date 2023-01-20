***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.01.2023 15:37
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20/01/2023 tarih ve E-18454353-100.06-14593 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki yazısına istinaden açıklamamız aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesi kapsamında, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103448
BIST
16:555.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 28,99
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
16:5518,8070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:5520,3357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0088
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:551.163,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,29
|Açılış
|: 1.163,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:53
|SDTTR
|110,20
|333.507.779
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.970.486
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|327.375.031
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.891.966
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.872.938
|% 9,96
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|SANEL
|18,45
|15.598.417
|% -7,24
|
|ZOREN
|5,73
|690.317.896
|% -6,83
|
|ELITE
|41,82
|111.772.569
|% -4,78
|
|GESAN
|238,20
|430.597.398
|% -4,38
|
|THYAO
|152,60
|7.250.977.431
|% -1,29
|
|EREGL
|40,90
|5.956.028.077
|% 1,34
|
|PETKM
|18,31
|4.597.238.420
|% 1,44
|
|AKBNK
|18,38
|4.286.480.931
|% 4,49
|
|KOZAL
|586,00
|4.156.011.640
|% -0,34
|
|EKGYO
|8,53
|3.495.714.243
|% 1,19
|
|YKBNK
|10,01
|3.972.380.947
|% 3,20
|
|SKBNK
|2,94
|803.537.940
|% 3,16
|
|PETKM
|18,31
|4.597.238.420
|% 1,44
|
|AKBNK
|18,38
|4.286.480.931
|% 4,49
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8014
|18,8095
|% 0,11
|
|Euro
|20,3300
|20,3395
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,1556
|23,2717
|% -0,23
|
|Frank
|20,3177
|20,4401
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9904
|5,0154
|% 0,06
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-8,07
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|7.856
|7.974
|49,00
|
|Tam
|7.902
|7.951
|-37,00
|
|Yarım
|3.859
|3.891
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,42
|