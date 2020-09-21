***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %49 hisse ile ortağı olduğu İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin finanse edilmesi amacıyla, Akbank T.A.Ş.'den kullanılan kredi tutarından kalan borç olan 3.817.792,33TL bankaya ödenerek erken kapama yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876036BIST