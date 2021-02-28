***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesi gereğince Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Yusuf ŞİMŞEK bu görevinden ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ayrıca kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913789BIST