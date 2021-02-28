***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2021 11:56
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 11'inci maddesi gereğince Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Yusuf ŞİMŞEK bu görevinden ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ayrıca kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913789
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0709
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
18:05412,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -5,82
|Açılış
|: 413,06
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4212
|7,4236
|% 0,96
|
|Euro
|8,9562
|8,9715
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,3095
|10,3612
|% 0,40
|
|Frank
|8,1235
|8,1725
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9717
|1,9816
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-40,35
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,61
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|64,48
|64,48
|-1,64
|