Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2021 11:58



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
 
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmek, usul ve esaslarını düzenlemek ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere
 
-        Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Sayın Mustafa Ekşi'nin
-        Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Sayın Mehmet Akif Ekşi'nin
-        İhale ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Sayın Muhammed Ali Demirci'nin atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923220


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:271.425
Değişim :  -1,16% |  -16,73
Açılış :  1.443  
Önceki Kapanış :  1.442  
En Yüksek
1.445 En Düşük
1.424
BIST En Aktif Hisseler14:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 161,70 173.650.962 % 10,00  
MTRKS 30,80 158.035 % 10,00  
NTGAZ 12,43 427.145 % 10,00  
JANTS 994,00 198.273.358 % 9,99  
SAYAS 38,54 126.406.436 % 9,99  
daha fazla
14:27 Alış Satış %  
Dolar 8,1483 8,1513 % 0,61  
Euro 9,6256 9,6339 % 0,45  
Sterlin 11,2297 11,2860 % 0,03  
Frank 8,6409 8,6929 % 0,31  
Riyal 2,1645 2,1754 % 0,55  
daha fazla
14:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 6,72  
Altın Gr. 454 454 3,91  
Cumhuriyet 3.005 3.051 22,00  
Tam 2.989 3.064 18,23  
Yarım 1.444 1.482 8,82  
Çeyrek 724 741 4,41  
Gümüş.Ons 24,96 25,01 0,10  
Gümüş Gr. 6,55 6,55 0,07  
B. Petrol 62,82 62,82 0,67  
Seans Raporu 14:27
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru