***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 11:58
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmek, usul ve esaslarını düzenlemek ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere
- Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Sayın Mustafa Ekşi'nin
- Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Sayın Mehmet Akif Ekşi'nin
- İhale ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Sayın Muhammed Ali Demirci'nin atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923220
BIST
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En Düşük
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|FMIZP
|161,70
|173.650.962
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|158.035
|% 10,00
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|NTGAZ
|12,43
|427.145
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|198.273.358
|% 9,99
|
|SAYAS
|38,54
|126.406.436
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.094.757
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.127.640
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,63
|46.424.961
|% -9,63
|
|EKGYO
|1,97
|659.554.972
|% -2,48
|
|GARAN
|6,89
|658.699.334
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,39
|547.498.759
|% 1,33
|
|KOZAL
|124,60
|535.272.152
|% -1,19
|
|FENER
|37,00
|517.301.285
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,97
|659.554.972
|% -2,48
|
|TSKB
|1,38
|144.803.674
|% -0,72
|
|GARAN
|6,89
|658.699.334
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,39
|547.498.759
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,19
|143.139.158
|% -2,23
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|14:27
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1483
|8,1513
|% 0,61
|
|Euro
|9,6256
|9,6339
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2297
|11,2860
|% 0,03
|
|Frank
|8,6409
|8,6929
|% 0,31
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|Riyal
|2,1645
|2,1754
|% 0,55
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|14:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.735
|1.735
|6,72
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|Altın Gr.
|454
|454
|3,91
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|Cumhuriyet
|3.005
|3.051
|22,00
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|Tam
|2.989
|3.064
|18,23
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|Yarım
|1.444
|1.482
|8,82
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|Çeyrek
|724
|741
|4,41
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|Gümüş.Ons
|24,96
|25,01
|0,10
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|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,07
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|B. Petrol
|62,82
|62,82
|0,67
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