***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 09-10 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan 3 ilde 278 muhtelif satılık arsa ve 2 kiralık taşınmazın vadeli açık artırma konusu olan TOKİ Arsa Müzayedesine katılım sağlanmasına karar verilmiştir.Müzayede sonuçları ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,İdealist GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941677BIST