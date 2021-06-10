***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 13:17
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 09-10 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan 3 ilde 278 muhtelif satılık arsa ve 2 kiralık taşınmazın vadeli açık artırma konusu olan TOKİ Arsa Müzayedesine katılım sağlanmasına karar verilmiştir.
Müzayede sonuçları ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
İdealist GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941677
BIST
14:161.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:168,3974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:1610,1966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0810
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:16509,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,95
|Açılış
|: 509,52
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:16
|OYYAT
|22,54
|148.869.666
|% 9,95
|
|PEGYO
|1,51
|53.279.184
|% 7,86
|
|EUKYO
|5,83
|2.439.038
|% 7,76
|
|BMSCH
|5,93
|94.204.209
|% 7,23
|
|MZHLD
|51,50
|4.504.406
|% 7,07
|
|YESIL
|3,16
|17.429.366
|% -9,97
|
|TKURU
|160,00
|4.268.045
|% -8,68
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|ATATP
|29,38
|60.148.552
|% -7,08
|
|YAPRK
|34,08
|4.493.073
|% -6,48
|
|THYAO
|14,58
|774.889.300
|% 1,04
|
|GARAN
|8,51
|685.872.271
|% 0,35
|
|ASELS
|15,83
|447.110.063
|% 0,83
|
|FENER
|37,02
|413.166.698
|% 1,31
|
|TUPRS
|104,50
|392.939.969
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,14
|332.151.858
|% -0,93
|
|ZRGYO
|1,63
|214.978.758
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,29
|274.953.974
|% 0,00
|
|GARAN
|8,51
|685.872.271
|% 0,35
|
|BOBET
|5,13
|319.204.322
|% 5,34
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3958
|8,3974
|% -0,36
|
|Euro
|10,1918
|10,1966
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,8427
|11,9021
|% -0,59
|
|Frank
|9,3226
|9,3788
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2301
|2,2413
|% -0,47
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-8,08
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|3.368
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.441
|-33,55
|
|Yarım
|1.621
|1.664
|-16,22
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,11
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,08
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|0,26
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
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14:28BTCIM
Yüzde 4.84 oranında artışla 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 008 adet işlem
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14:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 37 artarak (% 0.47 ) 1, 567
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14:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZRGYO
-
14:27
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YESIL, TKURU
-
14:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA