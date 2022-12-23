***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalamış olduğu İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi (İdealist Cadde-idealist Koru) Sözleşmesi'ne göre 68.500.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri Ek Protokol ile 122.713.481 TL'ye yükselmiştir.Buna göre,Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Asgari Şirket Payı Toplam Geliri (%22) 26.996.965,82 TL'ye,İdealist İnş.Tic.Ltd.Şti&İdealist GYO A.Ş İş Ortaklığı'nın Yüklenici Payı Toplam Geliri (%78) 95.716.515,18 TL'ye yükselmiştir.İş Ortaklığı Yüklenici Payı Toplam Geliri dağılımı İdealist GYO A.Ş. %49 , İdealist İnş.Tic.Ltd. Şti. %51 şeklindedir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089346BIST