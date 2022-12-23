***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 09:34
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalamış olduğu İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi (İdealist Cadde-idealist Koru) Sözleşmesi'ne göre 68.500.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri Ek Protokol ile 122.713.481 TL'ye yükselmiştir.
Buna göre,Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Asgari Şirket Payı Toplam Geliri (%22) 26.996.965,82 TL'ye,
İdealist İnş.Tic.Ltd.Şti&İdealist GYO A.Ş İş Ortaklığı'nın Yüklenici Payı Toplam Geliri (%78) 95.716.515,18 TL'ye yükselmiştir.
İş Ortaklığı Yüklenici Payı Toplam Geliri dağılımı İdealist GYO A.Ş. %49 , İdealist İnş.Tic.Ltd. Şti. %51 şeklindedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089346
BIST
13:545.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -20,34
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
13:5418,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
13:5419,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0439
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
13:541.079,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.079,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TERA
|12,10
|130.353
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|57.821.133
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.084.647
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.237.663
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.747.776
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,58
|543.668.648
|% -7,69
|
|BTCIM
|45,48
|171.210.959
|% -7,18
|
|GLRYH
|12,45
|171.761.234
|% -6,88
|
|SASA
|117,30
|399.714.589
|% -6,16
|
|THYAO
|141,80
|3.340.509.321
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,43
|2.526.851.469
|% -0,43
|
|KOZAL
|589,00
|2.112.993.301
|% 4,58
|
|ENKAI
|28,32
|2.022.793.992
|% 1,43
|
|ISCTR
|13,14
|1.904.595.127
|% 2,10
|
|EKGYO
|8,33
|1.876.101.265
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,16
|525.555.933
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,14
|1.904.595.127
|% 2,10
|
|YKBNK
|12,21
|1.698.114.559
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,43
|2.526.851.469
|% -0,43
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6775
|18,6839
|% 0,12
|
|Euro
|19,8270
|19,8435
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4852
|22,5979
|% 0,41
|
|Frank
|20,0074
|20,1279
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9525
|4,9773
|% 0,14
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,88
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.290
|7.342
|24,00
|
|Yarım
|3.530
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|2,10
|