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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.03.2023 14:29
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin,  İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi (İdealist Cadde-idealist Koru)'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile Yüklenici Payı Toplam Gelirinden şirketimize düşen payı 46.901.092 TL ‘den  89.394.356 TL ‘ye yükselmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121549


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Cumhuriyet 7.491 7.604 -64,00  
Tam 7.548 7.615 32,00  
Yarım 3.688 3.726 15,00  
Çeyrek 1.844 1.863 8,00  
Gümüş.Ons 20,19 20,22 0,12  
Gümüş Gr. 12,28 12,29 0,06  
B. Petrol 82,81 82,81 -0,48  
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