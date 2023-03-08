***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2023 14:29
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi (İdealist Cadde-idealist Koru)'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile Yüklenici Payı Toplam Gelirinden şirketimize düşen payı 46.901.092 TL ‘den 89.394.356 TL ‘ye yükselmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121549
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0469
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0861
En Düşük
19,8891
17:591.107,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.107,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.601.372
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.017
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.797.462
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.406.919.385
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.726.618
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.359.039
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.726.618
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.406.919.385
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|747.855.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.120.549.751
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9341
|18,9381
|% 0,09
|
|Euro
|20,0012
|20,0085
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,3243
|22,4363
|% 0,07
|
|Frank
|20,0301
|20,1508
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0305
|5,0557
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|8,25
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|4,90
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.548
|7.615
|32,00
|
|Yarım
|3.688
|3.726
|15,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.863
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,06
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|-0,48
|