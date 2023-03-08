***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi (İdealist Cadde-idealist Koru)'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile Yüklenici Payı Toplam Gelirinden şirketimize düşen payı 46.901.092 TL ‘den 89.394.356 TL ‘ye yükselmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121549BIST