***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2023 11:41
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Cadde) kapsamında, 91 Ada 205 Parsel A, B ve C Bloklar ve Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 15.08.2023 tarihinde onaylanmış ve şirketimize 29.08.2023 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190168
BIST
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14:137.946
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,77
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.014
14:1326,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1881
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6465
En Düşük
25,9709
14:1328,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1431
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
14:131.641,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.641,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ULAS
|17,16
|26.431.935
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|727.708.673
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|2.859.143
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.121.142
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|1.016.402
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|2.151.303
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.508.734
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.149.863.212
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|4.656.161
|% -9,34
|
|EDIP
|17,74
|98.408.907
|% -7,22
|
|ISCTR
|22,18
|9.327.200.036
|% 8,62
|
|TUPRS
|142,10
|5.246.867.267
|% -3,20
|
|ASTOR
|135,90
|4.424.046.331
|% 0,30
|
|SISE
|53,50
|3.954.504.173
|% 0,28
|
|KCHOL
|146,30
|3.862.764.478
|% 3,76
|
|ISCTR
|22,18
|9.327.200.036
|% 8,62
|
|SKBNK
|4,33
|918.035.878
|% 4,84
|
|EKGYO
|8,61
|1.593.794.271
|% 0,82
|
|YKBNK
|16,87
|2.683.508.058
|% 1,20
|
|ZOREN
|4,73
|695.364.635
|% -2,47
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|7,88
|
|Cumhuriyet
|11.184
|11.354
|-29,00
|
|Tam
|10.961
|11.033
|-53,00
|
|Yarım
|5.493
|5.538
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.771
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,72
|20,74
|0,10
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|0,59
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:27DERIM
Yüzde 5.27 oranında artışla 19.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 145, 363 adet işlem
-
14:26OYLUM
Yüzde 7.71 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 258, 970 adet işlem
-
14:25ISCTR
Yüzde 8.91 oranında artışla 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 884, 276 adet işlem
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 15 artarak (% 0.14 ) 8, 549
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, SKBNK, EKGYO