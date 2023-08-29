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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.08.2023 11:41
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul    Şile    Çavuş    Arsa    Satışı    Karşılığı    Gelir    Paylaşımı    İşi (İdealist Cadde) kapsamında, 91 Ada 205 Parsel A, B ve C Bloklar ve Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 15.08.2023 tarihinde onaylanmış ve  şirketimize 29.08.2023 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190168


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ULAS 17,16 26.431.935 % 10,00  
ADEL 604,10 727.708.673 % 10,00  
CASA 106,70 2.859.143 % 10,00  
DIRIT 7,70 2.121.142 % 10,00  
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Çeyrek 2.740 2.771 -11,00  
Gümüş.Ons 24,21 24,25 0,00  
Gümüş Gr. 20,72 20,74 0,10  
B. Petrol 84,46 84,46 0,59  
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