***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan İzmir ili , Aliağa ilçesi, Aliağa ( Atatürk) Mahallesi , 1147 ada 4 Nolu,niteliği sanayi ve depolama olan parselde yapımı planlanan inşaat için yapı ruhsatı Aliağa Belediyesi'nden 28.12.2023 tarihi itibariyle alınmıştır.Proje kapsamında 14.390 m2 inşaat yapılması planlanmaktadır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230672BIST