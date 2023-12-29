***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 16:49
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İzmir ili , Aliağa ilçesi, Aliağa ( Atatürk) Mahallesi , 1147 ada 4 Nolu,niteliği sanayi ve depolama olan parselde yapımı planlanan inşaat için yapı ruhsatı Aliağa Belediyesi'nden 28.12.2023 tarihi itibariyle alınmıştır.
Proje kapsamında 14.390 m2 inşaat yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230672
BIST
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18:057.470
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|23,10
|250.878.940
|% 10,00
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|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
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|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
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|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.704
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.477.813
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.379.800
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.595.549
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.550.715
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
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|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.436.056
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.804.060
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
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|ISGYO
|15,51
|1.547.632.010
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,5537
|29,5605
|% 0,46
|
|Euro
|32,7537
|32,7755
|% 0,31
|
|Sterlin
|37,5518
|37,7401
|% 0,51
|
|Frank
|35,1622
|35,3740
|% 1,24
|
|Riyal
|7,8596
|7,8990
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,79
|23,82
|% 0,66
|
|Platin
|1.003,71
|1.006,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.108,13
|1.116,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,71
|77,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,41
|2.063,79
|% 0,66
|