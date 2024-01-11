***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesi uyarıncaİstanbul İli, Şile İlçesi,Çavuş Mahallesi ,91 Ada ,205 parsel , İdealist Cadde Projesi B-24,B-25,B-28,C-13,C-14 ve C-15 Nolu bağımsız bölümlerde kayıtlı olan 6 adet dükkan nitelikli gayrimenkullerimiz için ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira bedelleri karşılaştırıldığında Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 30.12.2022 tarih ve IDGY-2210072 sayılı raporda belirtilen 6 adet gayrimenkul üzerinden 2023 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV hariç 1.934.400 TL olarak belirlenmiş , 2023 yılı hesap döneminde Şirketimizin elde ettiği kira bedeli KDV hariç 1.066.561 TL olarak gerçekleşmiştir. İstanbul İli, Şile İlçesi,Çavuş Mahallesi ,91 Ada ,205 parsel , İdealist Cadde Projesi A-25 ve A-26 Nolu bağımsız bölümlerde kayıtlı olan 2 adet dükkan nitelikli gayrimenkullerimiz için ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira bedelleri karşılaştırıldığında Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 30.12.2022 tarih ve IDGY-2210072 sayılı raporda belirtilen 2 adet gayrimenkul üzerinden 2023 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV hariç 330.000 TL olarak belirlenmiş , 2023 yılı hesap döneminde Şirketimizin elde ettiği kira bedeli KDV hariç 171.567 TL olarak gerçekleşmiştir.Bu durum yapılacak ilk Olağan Genel Kurul gündemine alınacak ve ortaklara bilgi verilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238507BIST