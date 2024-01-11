***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 16:48
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesi uyarınca
İstanbul İli, Şile İlçesi,Çavuş Mahallesi ,91 Ada ,205 parsel , İdealist Cadde Projesi B-24,B-25,B-28,C-13,C-14 ve C-15 Nolu bağımsız bölümlerde kayıtlı olan 6 adet dükkan nitelikli gayrimenkullerimiz için ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira bedelleri karşılaştırıldığında Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 30.12.2022 tarih ve IDGY-2210072 sayılı raporda belirtilen 6 adet gayrimenkul üzerinden 2023 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV hariç 1.934.400 TL olarak belirlenmiş , 2023 yılı hesap döneminde Şirketimizin elde ettiği kira bedeli KDV hariç 1.066.561 TL olarak gerçekleşmiştir. İstanbul İli, Şile İlçesi,Çavuş Mahallesi ,91 Ada ,205 parsel , İdealist Cadde Projesi A-25 ve A-26 Nolu bağımsız bölümlerde kayıtlı olan 2 adet dükkan nitelikli gayrimenkullerimiz için ekspertiz kira bedeli ile elde edilen kira bedelleri karşılaştırıldığında Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 30.12.2022 tarih ve IDGY-2210072 sayılı raporda belirtilen 2 adet gayrimenkul üzerinden 2023 yılında elde edilmesi öngörülen yıllık kira bedeli KDV hariç 330.000 TL olarak belirlenmiş , 2023 yılı hesap döneminde Şirketimizin elde ettiği kira bedeli KDV hariç 171.567 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu durum yapılacak ilk Olağan Genel Kurul gündemine alınacak ve ortaklara bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238507
BIST