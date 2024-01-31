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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.01.2024 15:43
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 31.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca Portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için "Atak  Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına, 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Atak Gayrimenkul  Değerleme A.Ş.'" ile "Reel  Gayrimenkul Değerleme  A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244562


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