***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 31.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca Portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına, 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'" ile "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244562BIST