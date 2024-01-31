***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 15:43
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31.01.2024 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca Portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına, 2024 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'" ile "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." den değerleme hizmeti alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244562
BIST
'
15:598.478
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,20
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
15:5930,3569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0064
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
15:5932,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
15:591.989,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.989,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:59
|EGPRO
|182,60
|112.303.287
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.179.090
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.806.464
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|701.415.678
|% 9,99
|
|AVHOL
|35,26
|184.486.026
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.525.540
|% -9,95
|
|YBTAS
|172.500,00
|3.510.000
|% -6,50
|
|THYAO
|269,50
|4.581.153.690
|% -0,92
|
|BINHO
|547,50
|2.628.126.100
|% 4,09
|
|CATES
|82,70
|2.530.015.587
|% -6,02
|
|MIATK
|43,52
|2.252.433.781
|% 4,07
|
|EREGL
|43,28
|2.222.609.928
|% -0,14
|
|EKGYO
|10,00
|1.504.531.236
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,68
|531.595.350
|% 0,86
|
|ISCTR
|25,28
|2.105.922.947
|% -1,33
|
|AKFGY
|2,07
|154.746.260
|% 2,48
|
|YKBNK
|21,68
|1.636.840.450
|% 0,46
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3508
|30,3569
|% 0,02
|
|Euro
|32,9283
|32,9394
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,3889
|38,5814
|% -0,05
|
|Frank
|35,0351
|35,2461
|% -0,10
|
|Riyal
|8,0705
|8,1110
|% 0,02
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,20
|925,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,56
|983,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,05
|2.039,49
|% 0,66
|