***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Komite Üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,İstifa nedeniyle boşalan üyeliğe en kısa zamanda atama yapılarak kamuoyu ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273349BIST