***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2024 10:12
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Komite Üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,
İstifa nedeniyle boşalan üyeliğe en kısa zamanda atama yapılarak kamuoyu ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273349
BIST
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10:199.683
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 134,67
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.695
10:1932,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5883
En Düşük
32,3942
10:1934,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0785
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
35,0943
En Düşük
34,4848
10:192.489,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,77
|Açılış
|: 2.489,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.497,20
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler10:18
|UZERB
|597,50
|5.125.205
|% 9,94
|
|AKENR
|24,10
|179.905.926
|% 9,85
|
|DNISI
|21,08
|24.030.352
|% 7,50
|
|UFUK
|403,50
|19.650.306
|% 6,32
|
|SNICA
|37,46
|91.207.420
|% 6,24
|
|SOKM
|60,00
|285.965.511
|% -4,53
|
|ENSRI
|30,80
|28.899.755
|% -4,35
|
|AKYHO
|8,28
|40.993.227
|% -3,94
|
|EKIZ
|66,10
|330.500
|% -3,85
|
|KCAER
|60,85
|500.705.498
|% -3,79
|
|THYAO
|301,00
|963.911.912
|% 1,35
|
|YKBNK
|30,54
|744.406.501
|% 1,80
|
|AKBNK
|56,85
|627.882.002
|% 1,79
|
|ENTRA
|15,06
|586.147.549
|% 1,41
|
|KOZAL
|24,92
|570.029.562
|% 1,63
|
|ZOREN
|5,91
|273.401.928
|% 3,32
|
|EKGYO
|10,48
|480.105.806
|% -2,06
|
|ISCTR
|12,34
|543.263.432
|% 1,48
|
|ENTRA
|15,06
|586.147.549
|% 1,41
|
|YKBNK
|30,54
|744.406.501
|% 1,80
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5273
|32,5311
|% 0,25
|
|Euro
|34,6135
|34,6258
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4667
|40,6696
|% 0,27
|
|Frank
|35,6418
|35,8205
|% 0,19
|
|Riyal
|8,6578
|8,7012
|% -0,01
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,33
|28,36
|% 0,66
|
|Platin
|950,74
|951,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,59
|1.016,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,79
|89,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.379,72
|2.380,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
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