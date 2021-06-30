***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Pay Alma Haklarının BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 1.000.000 4.000.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 Nâma A Grubu, IDGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIDGY00021B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 9.000.000 36.000.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 Hamiline B Grubu, IDGYO(RÜÇHAN), TRRIDGY00039Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 10.000.000 40.000.000,000 400,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.07.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.07.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 29.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.06.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli kararı ile Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 40.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Yapmış olduğumuz başvurunun Kurul'un 24.06.2021 tarihli ve 2021/31 sayılı Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştur.Yeni pay alma hakları, İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak, 02/07/2021 ile 16/07/2021 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,-Türk Lirası nominal değerli bir pay, 1,-Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.Kullanılmayan yeni pay alma hakları Borsa Birincil Piyasa'da 2 (iki) işgünü süre ile halka arz edilecektir.Saygılarımızla,İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945210BIST