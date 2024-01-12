***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Hesap numarası ek nosu düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 5.000.000 20.000.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 NâmaB Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 45.000.000 180.000.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 50.000.000 200.000.000,000 400,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Vardır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 12.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 200.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu bugün yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239172BIST