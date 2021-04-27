***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılanmak üzere %400 artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilecek 40.000.000 TL brüt fonun kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931289BIST