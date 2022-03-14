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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

14.03.2022 11:38
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kul


***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2021 / 24.01.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010231


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Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,47 25,50 -0,34  
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B. Petrol 110 110 -2,89  
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