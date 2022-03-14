***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.03.2022 11:38
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2021 / 24.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010231
BIST
11:472.081
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 27,04
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.081
En Düşük
2.066
11:4714,7489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0164
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
11:4716,1868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0489
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
11:47932,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,14
|Açılış
|: 931,96
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler11:47
|RAYSG
|11,78
|871.121
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|20.764.133
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|15.694.991
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.096.249
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|149.570.586
|% 9,92
|
|GRSEL
|9,87
|136.167.927
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|128.424.017
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,43
|10.791.582
|% -9,03
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|EUYO
|3,15
|1.473.911
|% -6,53
|
|THYAO
|26,72
|1.157.118.774
|% 1,14
|
|FROTO
|264,70
|745.529.175
|% 8,53
|
|SISE
|13,88
|642.204.097
|% 2,59
|
|PETKM
|8,34
|587.256.001
|% 2,46
|
|KRDMD
|15,02
|551.740.744
|% 0,54
|
|PETKM
|8,34
|587.256.001
|% 2,46
|
|ODAS
|1,58
|108.301.947
|% 3,95
|
|CEMAS
|1,14
|76.377.877
|% 4,59
|
|YKBNK
|3,74
|219.802.280
|% 1,36
|
|ADESE
|0,71
|34.984.279
|% 4,41
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7267
|14,7328
|% -0,22
|
|Euro
|16,1352
|16,1644
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,1462
|19,2422
|% -0,23
|
|Frank
|15,6732
|15,7677
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9122
|3,9318
|% -0,30
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-17,29
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,37
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|-0,16
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,89
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866