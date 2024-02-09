***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.02.2024 16:46
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılanmak üzere %200 artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda elde edilecek 100.000.000 TL brüt fonun kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248527
BIST
'
17:159.001
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 51,42
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.035
17:1530,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0932
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6864
En Düşük
30,5224
17:1533,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0494
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1551
En Düşük
32,9675
17:152.002,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,82
|Açılış
|: 2.002,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BNTAS
|12,43
|202.915.308
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|289.608.754
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|96.500.685
|% 10,00
|
|MARBL
|22,02
|584.714.353
|% 9,99
|
|UFUK
|142,00
|8.535.940
|% 9,99
|
|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
|
|MARKA
|80,05
|23.553.832
|% -9,96
|
|AVHOL
|56,15
|178.038.585
|% -9,94
|
|KRGYO
|28,72
|533.286.294
|% -9,80
|
|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
|
|THYAO
|287,50
|5.949.568.691
|% 0,26
|
|GUBRF
|165,60
|4.998.688.613
|% 4,81
|
|EREGL
|46,30
|4.878.949.087
|% 1,80
|
|KOZAL
|22,06
|3.933.526.135
|% 3,96
|
|ASELS
|52,40
|3.925.197.295
|% 2,04
|
|EKGYO
|10,51
|3.379.938.363
|% 1,84
|
|TSPOR
|1,77
|510.813.055
|% 4,12
|
|QUAGR
|4,28
|1.048.379.694
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,06
|3.933.526.135
|% 3,96
|
|YKBNK
|22,66
|3.320.842.016
|% 0,18
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6788
|30,6840
|% 0,30
|
|Euro
|33,0911
|33,1000
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,6420
|38,8358
|% 0,41
|
|Frank
|34,9634
|35,1740
|% 0,28
|
|Riyal
|8,1564
|8,1973
|% 0,24
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,46
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|878,38
|879,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|877,29
|880,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,79
|81,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,38
|2.025,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28SEGYO
Yüzde 6.13 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 791, 119 adet işlem
-
17:27ICUGS
Yüzde 6.67 oranında artışla 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 869 adet işlem
-
17:26KIMMR
Yüzde 4.37 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 207, 150 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 46 artarak (% 0.75 ) 9, 560
-
17:25XU100
Endeks 9, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 465.00 milyon TL de