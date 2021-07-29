***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEsengül Özge Özsoy Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 yi@idealistgyo.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702568Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 5000000 TRY 5000000 TRY 0,10 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı İşlem GörmüyorB Hamiline 45000000 TRY 45000000 TRY 0,90 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952533BIST