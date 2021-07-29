***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2021 14:10
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Esengül Özge Özsoy Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 yi@idealistgyo.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702568
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 5000000 TRY 5000000 TRY 0,10 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 45000000 TRY 45000000 TRY 0,90 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952533
BIST
15:141.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 26,80
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
15:148,5008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0474
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
15:1410,1204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0169
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:14498,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,99
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:14
|EDATA
|13,68
|124.937.194
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.177.984
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.870.179
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.612.472
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.788.716
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|62.851.829
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.851.829
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,00
|913.175.769
|% 6,78
|
|GARAN
|8,26
|751.898.754
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,83
|730.052.415
|% 3,98
|
|THYAO
|12,87
|506.752.386
|% 2,47
|
|PETKM
|5,67
|302.059.570
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,83
|730.052.415
|% 3,98
|
|GARAN
|8,26
|751.898.754
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,28
|182.166.624
|% 0,88
|
|KARSN
|4,15
|266.032.993
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,05
|64.934.948
|% 0,96
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4965
|8,5008
|% -0,55
|
|Euro
|10,0924
|10,1204
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,8127
|11,8719
|% -0,32
|
|Frank
|9,3075
|9,3635
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2571
|2,2685
|% -0,68
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,02
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,65
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,32
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,98
|0,11
|