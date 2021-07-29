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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.07.2021 14:10



***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Esengül Özge Özsoy Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 31.03.2021 (216) 443 82 90 yi@idealistgyo.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme 702568

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 5000000 TRY 5000000 TRY 0,10 Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 45000000 TRY 45000000 TRY 0,90 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952533


BIST
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BIST En Aktif Hisseler15:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 13,68 124.937.194 % 9,97  
KTSKR 20,02 12.177.984 % 9,94  
VKING 5,91 4.870.179 % 9,85  
IDGYO 2,80 15.612.472 % 9,80  
HURGZ 1,85 38.788.716 % 9,47  
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15:14 Alış Satış %  
Dolar 8,4965 8,5008 % -0,55  
Euro 10,0924 10,1204 % -0,17  
Sterlin 11,8127 11,8719 % -0,32  
Frank 9,3075 9,3635 % -0,53  
Riyal 2,2571 2,2685 % -0,68  
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15:14 Alış Satış %  
Altın Gr. 499 499 1,99  
Cumhuriyet 3.302 3.352 21,00  
Tam 3.287 3.370 22,02  
Yarım 1.589 1.630 10,65  
Çeyrek 797 815 5,32  
Gümüş Gr. 6,98 6,98 0,11  
Seans Raporu 15:14
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