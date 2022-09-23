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***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 13:02
***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Süresi Indefinite

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 01.07.2010 Türkiye BIST BIST Alt pazar

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Müteahhit İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 19.01 A ve B Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müteahhit 28.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 4.67 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Üyeliği
EYÜP EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Müteahhit 29.01.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 3.67 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
MEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği
DİDAR SEVDİL YILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 16.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komtesi Başkanlığı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM EKŞİ Genel Müdür Müteahhit Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA EKŞİ Genel Müdür Yardımcısı Müteahhit Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET AKİF EKŞİ Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MUHAMMED ALİ DEMİRCİ Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhale ve Pazarlamadan Soru
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ULKER 21,78 139.987.138 % 10,00  
KRPLS 7,37 185.085.476 % 10,00  
ULUSE 143,60 11.550.133 % 9,95  
SOKM 22,80 149.712.425 % 9,93  
KMPUR 54,65 156.419.646 % 9,92  
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13:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.657 -14,74  
Altın Gr. 980 980 -3,85  
Cumhuriyet 6.620 6.720 -16,00  
Tam 6.646 6.740 -22,00  
Yarım 3.238 3.292 -9,00  
Çeyrek 1.624 1.644 -6,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,35 -0,30  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,14  
B. Petrol 88,58 88,58 -1,88  
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