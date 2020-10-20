***IDGYO* *IDEAS* *TDGYO* *SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
20.10.2020 12:19
***IDGYO******IDEAS******TDGYO******SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [IDEAS, IDGYO, SAYAS, TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
IDEALIST DANISMANLIK 56 21/10/2020
IDEALIST GMYO 70 21/10/2020
SAY YENILENEBILIR ENERJI 49 21/10/2020
TREND GMYO 30 21/10/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882544
BIST
13:371.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
13:377,8952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:379,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3299
En Düşük
9,2625
13:37483,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,09
|Açılış
|: 483,40
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:37
|AKSGY
|4,18
|76.311.208
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.391.221
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.148.237
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|239.903.641
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|866.202
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.910.340
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|1.018.976.533
|% 1,02
|
|GARAN
|7,53
|879.889.703
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,12
|581.102.897
|% 6,00
|
|ASELS
|18,26
|538.916.108
|% 0,88
|
|ISFIN
|4,19
|497.037.076
|% 3,46
|
|SKBNK
|2,12
|581.102.897
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,79
|436.826.621
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|458.371.116
|% 7,69
|
|SISE
|6,93
|1.018.976.533
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,35
|321.595.539
|% 1,73
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8911
|7,8952
|% 0,21
|
|Euro
|9,3219
|9,3275
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1964
|10,2476
|% 0,28
|
|Frank
|8,6585
|8,7107
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0971
|2,1076
|% 0,18
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,52
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|-7,19
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-3,47
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,06
|