***IDGYO* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***IDGYO******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi IDGYO Zorunlu Pay Alım Teklifi BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler IDGYOİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi İbrahim Ekşi / Eyüp Ekşi / Mehmet Akif Ekşi / Mustafa EkşiPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 41205Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 27.07.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 11.08.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 Hamiline Değil - 2,9592Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 27.07.2020 0 0 0 0 0Ek Açıklamalar27.07.2020 tarihinde yapılan açıklamada sehven unutulan bilgilendirme dokümanları eklenerek tekrar gönderilmiştir.İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket, IDGYO) İmdat EKŞİ'ye ait 2.830.000 TL nominal tutarlı 2.830.000 adet payının (500.000 adet A grubu ve 2.330.000 adet B grubu olmak üzere) 28.05.2020 tarihinde Mustafa EKŞİ (166.668 adet A grubu ve 776.668 adet B grubu olarak), Eyüp EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet B grubu olarak) ve Mehmet Akif EKŞİ (166.666 adet A grubu ve 776.666 adet B grubu olarak) tarafından devralınmasıyla Şirket'in yönetim kontrolünü birlikte hareket etmek suretiyle elinde bulundurmaya başlayan İbrahim EKŞİ, Mustafa EKŞİ, Eyüp EKŞİ ve Mehmet Akif EKŞİ tarafından IDGYO'nun 1 TL nominal değerli B grubu payı için 2,9592 TL'den olmak üzere 27.07.2020 – 11.08.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, şirketin www.idealistgyo.com, pay alım teklifine aracılık eden https://infoyatirim.com/kurumsal-finansman/ internet sitelerinde de yer almaktadır.Pay alım teklifine aracılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 27.07.2020 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak, 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faal/862275BIST